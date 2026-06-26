Hitze lässt Fahrbahn aufbrechen: A2 zwischen Ziesar und Wollin gesperrt
Von Sophia-Caroline Kosel
Ziesar/Berlin - Wegen hitzebedingter Fahrbahnschäden ist die A2 zwischen Ziesar (Potsdam-Mittelmark) und Wollin in Fahrtrichtung Potsdam gesperrt.
Das teilte die Polizei Brandenburg auf X mit. "Bitte umfahren Sie den Bereich!", hieß es. Nach Angaben der Autobahn GmbH dauert die Sperrung voraussichtlich bis zum Sonntagnachmittag.
Ebenfalls wegen Hitzeschäden wurde laut Polizei zudem auf der A10 die linke Fahrspur zwischen Berlin-Marzahn und Hellersdorf in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) gesperrt.
Zur Situation auf der A2 schrieb die Autobahn GmbH weiter, auf dem Abschnitt seien alle Fahrstreifen Richtung Berlin von Schädigungen betroffen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei daher eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin unumgänglich.
Die beschädigte Betondecke soll nun kurzfristig durch Asphalt ersetzt werden. "Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen Auskühlzeiten des Asphalts gehen wir zum aktuellen Zeitpunkt von einer Wiederfreigabe des Streckenabschnitts bis zum späten Nachmittag am Sonntag, den 28. Juni, aus", hieß es.
Umleitung eingerichtet
Zur Entlastung des Verkehrs wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitung führt am Autobahnkreuz Magdeburg über die A14 und A9 zum Autobahndreieck Potsdam.
Für Hitzeschäden besonders anfällig seien ältere Betonfahrbahnen, die bereits Vorschäden aufwiesen oder an denen es schon häufiger Reparaturen gegeben habe, erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH.
Es könnten sich bei großer Hitze sogenannte Blow-ups bilden. Dabei wölbt sich die Fahrbahn auf und kann aufbrechen. Neu gebaute Fahrbahnen hätten dieses Problem nicht.
Asphaltfahrbahnen können sich dagegen verformen und Spurrinnen bilden. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist dieses Risiko auf deutschen Autobahnen jedoch vergleichsweise gering, weil dort besonders widerstandsfähiger Asphalt verwendet wird.
Titelfoto: Julian Stähle