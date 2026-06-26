Hitze lässt Fahrbahn aufbrechen: A2 zwischen Ziesar und Wollin gesperrt

Ziesar/Berlin - Wegen hitzebedingter Fahrbahnschäden ist die A2 zwischen Ziesar (Potsdam-Mittelmark) und Wollin in Fahrtrichtung Potsdam gesperrt.

Auch auf der Autobahn zeigen sich die Folgen der Hitze. © Julian Stähle

Das teilte die Polizei Brandenburg auf X mit. "Bitte umfahren Sie den Bereich!", hieß es. Nach Angaben der Autobahn GmbH dauert die Sperrung voraussichtlich bis zum Sonntagnachmittag.

Ebenfalls wegen Hitzeschäden wurde laut Polizei zudem auf der A10 die linke Fahrspur zwischen Berlin-Marzahn und Hellersdorf in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) gesperrt.

Zur Situation auf der A2 schrieb die Autobahn GmbH weiter, auf dem Abschnitt seien alle Fahrstreifen Richtung Berlin von Schädigungen betroffen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei daher eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin unumgänglich.

Die beschädigte Betondecke soll nun kurzfristig durch Asphalt ersetzt werden. "Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen Auskühlzeiten des Asphalts gehen wir zum aktuellen Zeitpunkt von einer Wiederfreigabe des Streckenabschnitts bis zum späten Nachmittag am Sonntag, den 28. Juni, aus", hieß es.