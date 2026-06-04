Heimlich filmen is' nich': Hier sind smarte Brillen verboten
Von Marc-Oliver von Riegen
Potsdam - Die Schwimmbäder und Saunen der Brandenburger Landeshauptstadt sollen sicherer werden.
Die Stadtverordneten stimmten nach Angaben der Stadt für ein Verbot von Smart Glasses, das sind Datenbrillen mit Kameras und Mikrofonen. Das Verbot soll explizit in die Haus- und Badeordnung der Bäderlandschaft Potsdam aufgenommen werden.
"Diese Geräte ermöglichen das unauffällige Anfertigen von Bild- und Videoaufnahmen, ohne dass betroffene Personen dies unmittelbar erkennen können", heißt es im Antrag der Fraktion Grüne/Volt.
"Derzeit werden Aufnahmen zunehmend in sozialen Medien veröffentlicht, ohne dass die Betroffenen davon wissen."
Badegäste in Badebekleidung hätten ein berechtigtes Interesse an einem unbeobachteten Aufenthalt und müssten vor der missbräuchlichen Nutzung von Smart Glasses geschützt werden. Das Personal soll geschult werden, um die Brillen zu erkennen.
Der Beigeordnete für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Torsten Wiegel, sagte nach Angaben der "Märkischen Allgemeinen" und der "Potsdamer Neuesten Nachrichten", es gebe bereits ein Verbot von Bildaufnahmen durch Mediengeräte, die Bäderlandschaft werde Smart Glasses in die Liste aufnehmen.
Titelfoto: Godofredo A. Vásquez/AP/dpa