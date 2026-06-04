Heimlich filmen is' nich': Hier sind smarte Brillen verboten

Potsdam - Die Schwimmbäder und Saunen der Brandenburger Landeshauptstadt sollen sicherer werden.

In Potsdamer Schwimmbädern dürfen Gäste keine smarten Brillen tragen. (Symbolfoto) © Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Die Stadtverordneten stimmten nach Angaben der Stadt für ein Verbot von Smart Glasses, das sind Datenbrillen mit Kameras und Mikrofonen. Das Verbot soll explizit in die Haus- und Badeordnung der Bäderlandschaft Potsdam aufgenommen werden.

"Diese Geräte ermöglichen das unauffällige Anfertigen von Bild- und Videoaufnahmen, ohne dass betroffene Personen dies unmittelbar erkennen können", heißt es im Antrag der Fraktion Grüne/Volt.

"Derzeit werden Aufnahmen zunehmend in sozialen Medien veröffentlicht, ohne dass die Betroffenen davon wissen."

Badegäste in Badebekleidung hätten ein berechtigtes Interesse an einem unbeobachteten Aufenthalt und müssten vor der missbräuchlichen Nutzung von Smart Glasses geschützt werden. Das Personal soll geschult werden, um die Brillen zu erkennen.