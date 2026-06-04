Heimlich filmen is' nich': Hier sind smarte Brillen verboten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wer Datenbrillen hat, kann damit auch Videos aufnehmen. Die Potsdamer Stadtverordneten haben eine Entscheidung getroffen über die Nutzung der Brillen.

Von Marc-Oliver von Riegen

Potsdam - Die Schwimmbäder und Saunen der Brandenburger Landeshauptstadt sollen sicherer werden.

In Potsdamer Schwimmbädern dürfen Gäste keine smarten Brillen tragen. (Symbolfoto)
In Potsdamer Schwimmbädern dürfen Gäste keine smarten Brillen tragen. (Symbolfoto)  © Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Die Stadtverordneten stimmten nach Angaben der Stadt für ein Verbot von Smart Glasses, das sind Datenbrillen mit Kameras und Mikrofonen. Das Verbot soll explizit in die Haus- und Badeordnung der Bäderlandschaft Potsdam aufgenommen werden.

"Diese Geräte ermöglichen das unauffällige Anfertigen von Bild- und Videoaufnahmen, ohne dass betroffene Personen dies unmittelbar erkennen können", heißt es im Antrag der Fraktion Grüne/Volt.

"Derzeit werden Aufnahmen zunehmend in sozialen Medien veröffentlicht, ohne dass die Betroffenen davon wissen."

Mit 113 km/h durch die 50er-Zone: Polizei stoppt Promille-Raser
Brandenburg Mit 113 km/h durch die 50er-Zone: Polizei stoppt Promille-Raser

Badegäste in Badebekleidung hätten ein berechtigtes Interesse an einem unbeobachteten Aufenthalt und müssten vor der missbräuchlichen Nutzung von Smart Glasses geschützt werden. Das Personal soll geschult werden, um die Brillen zu erkennen.

Der Beigeordnete für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Torsten Wiegel, sagte nach Angaben der "Märkischen Allgemeinen" und der "Potsdamer Neuesten Nachrichten", es gebe bereits ein Verbot von Bildaufnahmen durch Mediengeräte, die Bäderlandschaft werde Smart Glasses in die Liste aufnehmen.

Titelfoto: Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Mehr zum Thema Brandenburg: