Erst Klingelstreich, dann Faust ins Gesicht: Polizei ermittelt gegen zwei 15-Jährige

Prenzlau - In Prenzlau (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein anfänglicher Streich einer Gruppe von Jugendlichen gehörig aus dem Ruder gelaufen.

Die Brandenburger Polizei ermittelt gegen zwei hinlänglich bekannte 15-Jährige. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizei verübten mehrere Teenager an der Klosterstraße wiederholt Klingelstreiche. Als die Gruppe an der Haustür eines 28-Jährigen klingelte, stellte dieser die jungen Männer zur Rede.

Dabei eskalierte die Situation offenbar: Zwei Heranwachsende sollen den Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Der 28-Jährige erlitt Verletzungen und musste anschließend ärztlich behandelt werden.