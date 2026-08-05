Erst Klingelstreich, dann Faust ins Gesicht: Polizei ermittelt gegen zwei 15-Jährige

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In Prenzlau (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein anfänglicher Streich von einer Gruppe von Jugendlichen gehörig aus dem Ruder gelaufen.

Von Christoph Carsten

Prenzlau - In Prenzlau (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein anfänglicher Streich einer Gruppe von Jugendlichen gehörig aus dem Ruder gelaufen.

Die Brandenburger Polizei ermittelt gegen zwei hinlänglich bekannte 15-Jährige. (Symbolbild)
Die Brandenburger Polizei ermittelt gegen zwei hinlänglich bekannte 15-Jährige. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizei verübten mehrere Teenager an der Klosterstraße wiederholt Klingelstreiche. Als die Gruppe an der Haustür eines 28-Jährigen klingelte, stellte dieser die jungen Männer zur Rede.

Dabei eskalierte die Situation offenbar: Zwei Heranwachsende sollen den Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Der 28-Jährige erlitt Verletzungen und musste anschließend ärztlich behandelt werden.

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Im Zuge erster Ermittlungen gerieten laut Polizei zwei bereits polizeibekannte 15-Jährige in den Fokus der Beamten. Gegen das Duo wird nun erneut wegen des Vorfalls ermittelt.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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