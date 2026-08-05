Erst Klingelstreich, dann Faust ins Gesicht: Polizei ermittelt gegen zwei 15-Jährige
Prenzlau - In Prenzlau (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein anfänglicher Streich einer Gruppe von Jugendlichen gehörig aus dem Ruder gelaufen.
Nach Angaben der Polizei verübten mehrere Teenager an der Klosterstraße wiederholt Klingelstreiche. Als die Gruppe an der Haustür eines 28-Jährigen klingelte, stellte dieser die jungen Männer zur Rede.
Dabei eskalierte die Situation offenbar: Zwei Heranwachsende sollen den Mann ins Gesicht geschlagen haben.
Der 28-Jährige erlitt Verletzungen und musste anschließend ärztlich behandelt werden.
Im Zuge erster Ermittlungen gerieten laut Polizei zwei bereits polizeibekannte 15-Jährige in den Fokus der Beamten. Gegen das Duo wird nun erneut wegen des Vorfalls ermittelt.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa