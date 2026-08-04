Risse entdeckt: B101 wegen Schäden an Brücke voll gesperrt

Trebbin (Brandenburg) – Sechs Jahre nach dem Bau wurden Risse in Europas größter Holz-Wildbrücke im Landkreis Teltow-Fläming entdeckt. Die Bundesstraße B101 bleibt auf unbestimmte Zeit komplett gesperrt.

Die Grünbrücke oder Wildbrücke soll wildlebenden Tieren die Überquerung der Bundesstraße ermöglichen. © Georg-Friedrich Moritz/dpa

Die Vollsperrung war bereits am Freitagnachmittag kurzfristig eingerichtet worden. Betroffen sind laut der Mitteilung der Stadt Trebbin sowohl die vierspurige B101 als auch die parallel verlaufende Gemeindestraße. Der Verkehr wird seitdem über weiträumige Umleitungen geführt.

Vor allem im Berufsverkehr sorgt die Sperrung für erhebliche Behinderungen. Pendler müssen mehr Zeit einplanen, zudem rollt deutlich mehr Ausweichverkehr durch die umliegenden Orte.

Die sogenannte Grünbrücke wurde im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung Thyrow errichtet. Sie dient Wildtieren als sichere Querung über die Bundesstraße. Weil die bei einer Bauwerksprüfung entdeckten Schäden die Stabilität der Brücke beeinträchtigen könnten, entschieden sich die zuständigen Behörden aus Sicherheitsgründen zur sofortigen Vollsperrung.

Noch in dieser Woche sollen weitere statische Untersuchungen Klarheit bringen. Dabei wird geprüft, ob die Brücke ausreichend standsicher ist, um die Sperrung wieder aufheben zu können, oder ob zunächst kurzfristige Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind.