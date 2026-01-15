Jugendliche rauben Mann am helllichten Tag in Gartenlaube aus und klauen sein Auto

Putlitz - Ein 64-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Putlitz (Landkreis Prignitz) in seiner Gartenlaube Opfer eines brutalen Überfalls geworden.

Die Brandenburger Polizei nahm am Mittwoch in Putlitz (Prignitz) einen 17- und einen 19-Jährigen fest. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die jungen Männer (17 und 19) den Mann gegen 15.15 Uhr mit einer abgebrochenen Glasflasche und forderten sein Handy und Bargeld.

Aus Angst übergab er den beiden das Geforderte und außerdem zwei Pflanzen. Die Angreifer schnappten sich zudem die Autoschlüssel seines VW und sperrten das Opfer in der Laube ein, bevor sie mit dem Wagen flüchteten.

Der 64-Jährige konnte sich wenig später selbst befreien und alarmierte die Polizei.

Anhand seiner Beschreibung gelang es den Beamten, einen 19-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Er gab Teile der Beute heraus und nannte seinen 17-jährigen Komplizen, der ebenfalls gefasst wurde.