Kein Streik in Brandenburg: ÖPNV rollt am Donnerstag weiter

Der öffentliche Personennahverkehr in Brandenburg wird am Donnerstag doch nicht bestreikt.

Von Fabian Nitschmann

Potsdam - Der öffentliche Personennahverkehr in Brandenburg wird am Donnerstag nicht bestreikt.

Brandenburgs Nahverkehr bleibt vom Streik verschont. (Archivbild)
Brandenburgs Nahverkehr bleibt vom Streik verschont. (Archivbild)  © Georg Moritz/dpa

Das teilte die Gewerkschaft Verdi nach einer Sitzung der zuständigen Tarifkommission mit.

"Zwar sieht die Tarifkommission das aktuelle Angebot des Arbeitgebers als nicht ausreichend an.

Auch mit Blick auf die Belastung der Fahrgäste durch einen Streik will sie jedoch zunächst einer Einigung am Verhandlungstisch eine Chance geben", hieß es in der Mitteilung der Gewerkschaft.

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Die nächste Verhandlungsrunde findet demnach am 27. März statt.

Verdi will am Donnerstag in mehreren Bundesländern den Nahverkehr bestreiken. Zunächst hieß es, auch Brandenburg sei betroffen. Kurze Zeit später korrigierte Verdi diese Angabe.

Titelfoto: Georg Moritz/dpa

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