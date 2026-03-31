Kellerbrand in Nauen: 21 Bewohner evakuiert

Nauen - In Nauen (Landkreis Havelland) ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. 21 Bewohner mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr ist seit den Morgenstunden im Einsatz. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, brannte es gegen 5 Uhr im Keller des Gebäudes an der Dammstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese bereits von dichtem Rauch empfangen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an, die Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Vier von ihnen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.