Kind in Maßregelvollzug missbraucht: Was die Ärzte zum Fall sagen

Brandenburg an der Havel - Nach ihrer fristlosen Kündigung infolge eines mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in einem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel weist die ärztliche Leitung Vorwürfe zurück.

Der Beschuldigte im Fall des mutmaßlichen schweren Kindesmissbrauchs ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Das Gesundheitsministerium teilte dazu auf Anfrage mit: "Der Sachverhalt muss vom Gericht aufgeklärt werden."

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen einen Mann, der im Maßregelvollzug wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes untergebracht ist.

Der frühere Chefarzt ließ über seinen Anwalt mitteilen, ihm seien keine Warnungen vor einem Besuch des Mädchens in der Klinik bekannt. Zunächst berichtete die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ).

Aus seiner Sicht gebe es Zweifel daran, ob die Vorwürfe zutreffen könnten, weil das Kind als Minderjährige stets in Begleitung der Mutter zu Besuch gewesen sei und es Sicherheitseinrichtungen im Besucherraum gebe.

Die leitende Oberärztin wandte sich ebenfalls gegen die Vorwürfe. Aus der Krankenakte seien zu keinem Zeitpunkt Hinweise hervorgegangen, dass der Angeklagte die Besuche des Mädchens mit seiner Mutter für sexuellen Missbrauch nutzen könne, ließ sie über ihren Anwalt mitteilen.