Einfach mal umziehen? Diese Stadt lässt Menschen erst kostenlos probewohnen!
Guben - Das Projekt "Probewohnen" in Guben (Landkreis Spree-Neiße) startet in eine neue Runde
Ab dem 3. August ziehen die ersten Teilnehmer für mehrere Wochen in ein "Zuhause auf Zeit" in der brandenburgischen Neiße-Stadt, wie die Stadt Guben mitteilte.
Sie sollen den Alltag vor Ort kennenlernen und herausfinden, ob Guben für sie als dauerhafter Wohn- und Lebensort infrage kommt.
Nach Angaben der Stadt war das Interesse auch in diesem Jahr groß. Mehr als 120 aussagekräftige Bewerbungen gingen für das Projekt ein. Nach einem Auswahlverfahren wurden 20 Bewerbungen berücksichtigt. Insgesamt erhalten damit in den kommenden Monaten 43 Menschen die Möglichkeit, das Leben, Arbeiten und Wohnen in Guben intensiv kennenzulernen.
Das Probewohnen richtet sich an Menschen, die einen Wohnortwechsel in Betracht ziehen. Während ihres Aufenthalts können sie den Alltag in der Doppelstadt an der Neiße selbst erleben und sich ein realistisches Bild von den Lebensbedingungen vor Ort machen.
Teilnehmer bekommen Paten als Ansprechpartner
Neu ist in diesem Jahr eine intensivere persönliche Begleitung der Teilnehmenden. Erstmals stehen ihnen Paten aus Guben als Ansprechpartner zur Seite. Sie geben Einblicke in das Leben in der Stadt, zeigen persönliche Lieblingsorte, vermitteln Tipps für Freizeit und Alltag und erleichtern den Kontakt zu den Menschen vor Ort.
Mit der Weiterentwicklung des Projekts will die Stadt den Teilnehmenden einen noch authentischeren Eindruck vom Leben in Guben vermitteln.
Die Kombination aus zeitlich begrenztem Wohnen und persönlichem Austausch soll potenziellen Neubürgerinnen und Neubürgern die Entscheidung für einen dauerhaften Umzug erleichtern.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa