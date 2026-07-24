Einfach mal umziehen? Diese Stadt lässt Menschen erst kostenlos probewohnen!

Guben - Das Projekt "Probewohnen" in Guben (Landkreis Spree-Neiße) startet in eine neue Runde

120 Leute bewarben sich für das Probewohnen in Guben. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ab dem 3. August ziehen die ersten Teilnehmer für mehrere Wochen in ein "Zuhause auf Zeit" in der brandenburgischen Neiße-Stadt, wie die Stadt Guben mitteilte.

Sie sollen den Alltag vor Ort kennenlernen und herausfinden, ob Guben für sie als dauerhafter Wohn- und Lebensort infrage kommt.

Nach Angaben der Stadt war das Interesse auch in diesem Jahr groß. Mehr als 120 aussagekräftige Bewerbungen gingen für das Projekt ein. Nach einem Auswahlverfahren wurden 20 Bewerbungen berücksichtigt. Insgesamt erhalten damit in den kommenden Monaten 43 Menschen die Möglichkeit, das Leben, Arbeiten und Wohnen in Guben intensiv kennenzulernen.

Das Probewohnen richtet sich an Menschen, die einen Wohnortwechsel in Betracht ziehen. Während ihres Aufenthalts können sie den Alltag in der Doppelstadt an der Neiße selbst erleben und sich ein realistisches Bild von den Lebensbedingungen vor Ort machen.