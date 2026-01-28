Mann attackiert Paketbote mit Schraubenzieher und droht Polizisten mit dem Tod

Brandenburg a. d. Havel - In Brandenburg an der Havel ist am Dienstagnachmittag ein 24-Jähriger völlig eskaliert: Der junge Mann attackierte zunächst einen Paketboten und bedrohte im Anschluss sogar die Polizei .

Ein 24-Jähriger, der sich in psychischem Ausnahmezustand befand, hat am Dienstag in Brandenburg an der Havel die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Den Angaben nach hatte der Tatverdächtige zuvor gegen das Lieferfahrzeug geschlagen, woraufhin der Zusteller ihn ansprach.

Daraufhin zog der Wüterich laut Polizei einen Schraubenzieher aus seiner Jacke, ging mit erhobenem Arm auf den Zusteller zu und brüllte etwas Unverständliches.

Der Bote blieb zum Glück unverletzt und konnte die Polizei alarmieren. Die Beamten fanden den 24-Jährigen kurz darauf in der Nähe. Doch auch ihnen gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv.

Als die Polizisten ihm Handfesseln anlegen wollten, riss er sich mehrfach los und drohte den Beamten sogar mit dem Tod. Schließlich konnten diese ihn überwältigen und fixieren. Verletzt wurde niemand.