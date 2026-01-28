Mann attackiert Paketbote mit Schraubenzieher und droht Polizisten mit dem Tod
Brandenburg a. d. Havel - In Brandenburg an der Havel ist am Dienstagnachmittag ein 24-Jähriger völlig eskaliert: Der junge Mann attackierte zunächst einen Paketboten und bedrohte im Anschluss sogar die Polizei.
Den Angaben nach hatte der Tatverdächtige zuvor gegen das Lieferfahrzeug geschlagen, woraufhin der Zusteller ihn ansprach.
Daraufhin zog der Wüterich laut Polizei einen Schraubenzieher aus seiner Jacke, ging mit erhobenem Arm auf den Zusteller zu und brüllte etwas Unverständliches.
Der Bote blieb zum Glück unverletzt und konnte die Polizei alarmieren. Die Beamten fanden den 24-Jährigen kurz darauf in der Nähe. Doch auch ihnen gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv.
Als die Polizisten ihm Handfesseln anlegen wollten, riss er sich mehrfach los und drohte den Beamten sogar mit dem Tod. Schließlich konnten diese ihn überwältigen und fixieren. Verletzt wurde niemand.
Polizei findet Messer und Drogen
Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere gefährliche Gegenstände – darunter Schraubenzieher, Messer und Schere – sowie ein Tütchen mit mutmaßlichen Drogen. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Er ordnete die Einweisung in ein Fachklinikum an.
Gegen den 24‑Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa