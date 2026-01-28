3,0 Promille: Tankwart hat den richtigen Riecher

Cottbus - Der Mitarbeiter einer Tankstelle in Cottbus hat am Montagnachmittag geistesgegenwärtig einen potenziell gefährlichen Suff-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Das Gerät hat bei der Kontrolle in Cottbus weitaus mehr als 0,25 Promille angezeigt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der Ford-Fahrer wollte im Shop alkoholische Getränke kaufen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei dem Verkäufer aufgefallen, dass der Mann bereits stark betrunken war.

Zudem stellte der Tankstellenmitarbeiter einige Unfallschäden am Wagen des Trunkenbolds fest und alarmierte umgehend die Beamten.

Zusätzlich verhinderte der Angestellte, dass der 68-Jährige wieder in seinen Wagen einsteigen und seine Suff-Fahrt fortsetzen konnte, wie die Behörde weiter mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte führten umgehend eine Alkoholkontrolle bei dem Tatverdächtigen durch und staunten bestimmt nicht schlecht, als das Gerät mehr als drei Promille anzeigte!

Die Konsequenz war klar: Die Pappe war damit erstmal weg und wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.