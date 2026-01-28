Mehr Bienen braucht das Land: Brandenburg fördert Neu-Imker

Potsdam - Um die Bienenbestände zu stärken, setzt das Land Brandenburg auf frischen Nachwuchs an den Bienenstöcken. Das Land fördert auch 2026 gezielt Neu-Imker und stellt dafür insgesamt 62.000 Euro bereit.

Die Bestäubung vieler Kulturpflanzen in Deutschland hängt von Bienen ab – sie ermöglichen einen Großteil der Obst‑ und Gemüseernte. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Investitionszuschüssen soll der Einstieg in die Hobbyimkerei und die Honigherstellung erleichtert werden.

Möglich macht das eine neue "Richtlinie zur Unterstützung von Neu-Imkern", die das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz jetzt verabschiedet hat. Die bisherige Regelung war Ende 2025 ausgelaufen.

Gefördert wird die Erstausstattung für die Imkerei – darunter Honigschleudern, Honigrührgeräte, Beuten sowie das notwendige Zubehör.

Ziel ist es, mehr Menschen für die Bienenhaltung zu gewinnen und die Bestände langfristig zu sichern.