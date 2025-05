Mann kauft Katzenbabys übers Internet, um sie zu quälen und zu töten

Frankfurt (Oder) - Mehrere Katzenbabys sind in Frankfurt (Oder) in letzter Sekunde vor dem Tod gerettet worden, wie die Tierschutzorganisation PETA mitteilte. Eines der Kleinen hat die Gräueltaten jedoch nicht überlebt.

Katzenbabys wurden aus einer Wohnung in Frankfurt (Oder) am vergangenen Sonntag gerettet. © Screenshot/Instagram/jana_vom_erdbeerfeld, PETA (Bildmontage)

Auf Instagram zeigt das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt in seiner Story eines der total verängstigten Jungen.

Der Halter, dem die Katzen am vergangenen Sonntag weggenommen wurden, habe sich trotz bestehenden Tierhalteverbots immer wieder Tiere über das Internet geholt und diese schlimm misshandelt oder getötet.

Im hiesigen Fall habe er am 1. Mai vier Katzenbabys von einer Frau übernommen und sich zwei Tage später bei ihr gemeldet. Der Mann habe angegeben, dass er die Katzen gebadet und danach ein Tier tot vorgefunden habe.

Das zuständige Tierheim, das Veterinäramt sowie die Polizei wurden über das Grauen informiert und retteten die überlebenden Katzenbabys sofort aus der Wohnung. Eine der Katzen habe massive Verletzungen und ist offensichtlich schwer misshandelt worden. Das tote Tier wird pathologisch untersucht, ein weiteres Katzenbaby bleibt verschwunden.