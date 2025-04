Andrea Sawatzki rettet diese Hunde in letzter Sekunde vor dem Tod

Berlin - Schauspielerin Andrea Sawatzki (62) hat einigen Hunden aus einer Tötungsstation in letzter Sekunde das Leben gerettet. Nun warten die Schützlinge in einem Tierheim auf eine bessere Zukunft.

Andrea Sawatzki (62) hat Dackel-Mischling Streuner (2) aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet. © Screenshot/Instagram/andrea.sawatzki (Bildmontage)

Auf Instagram veröffentlichte Sawatzki etliche Fotos und Videos, die sie im Februar vor Ort vom rumänischen Tötungsshelter in Buftea gemacht hatte.

Die Bilder sind äußerst erschreckend und nicht nur für Tierliebhaber herzzerreißend.

"Es ist ein Ort mit circa 200 Hunden in erbärmlichstem Zustand. Es gibt kaum Futter, kaum Schutz vor Sonne, Kälte oder Regen", beschreibt Sawatzki, was sie sieht, und fügt die schlimme Tatsache an: "Sind die Kennel voll, wird getötet."

Einer der Hunde, die dem Tod dank der Tierschützer in der letzten Sekunde von der Schippe springen konnten, ist ein Dackel-Mischling namens Streuner. Der Zweieinhalbjährige wurde, wie etliche andere Artgenossen auch, von der Straße eingesammelt und sollte im rumänischen Shelter sterben.