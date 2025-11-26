Mann leint Husky vor Supermarkt an: Als er zurückkommt, trifft ihn der Schlag

Ein kurzer Einkauf, ein großer Schock: Der Hund eines 38-Jährigen verschwindet vor einem Supermarkt. Die Polizei ermittelt.

Von Monika Wendel, Denis Zielke Neuruppin - In Neuruppin ist ein angeleinter Hund vor einem Supermarkt gestohlen worden.

Von dem Husky fehlt jede Spur. (Symbolbild) © Jennifer Brückner/dpa Wie die Polizei berichtete, hatte ein 38-Jähriger seinen Husky am Dienstagabend vor dem Gebäude angebunden und sich für einige Minuten im Geschäft aufgehalten.