Mann und Frau tot in Gartenlaube entdeckt: Todesursache bestätigt

Schwedt/Neuruppin - Nach dem Tod von zwei Menschen in einer Kleingartenanlage in Schwedt/Oder hat sich der Verdacht einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung als Todesursache bestätigt.

Eine Gas-Vergiftung wurde bestätigt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Die Untersuchung der Toten habe das ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Vor einigen Wochen fanden Einsatzkräfte neben der 40 Jahre alten Frau und einem 41 Jahre alten Mann in der Gartenlaube einen Holzkohleofen, der noch in Betrieb gewesen war.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas.