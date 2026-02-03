Seltene Infektionskrankheit in Kita: Rund 130 Menschen vorsorglich getestet

Senftenberg - Wegen eines Tuberkulose-Falls bei einem vierjährigen Kita-Kind in Senftenberg im Süden Brandenburgs werden von Mittwoch an rund 130 Menschen vorsorglich getestet.

Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gab es einen Tuberkulose-Fall. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Das teilte der Landkreis Oberspreewald-Lausitz auf Anfrage mit. Es handele sich dabei etwa um Kita-Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Infektionskrankheit ist in Deutschland selten. Sie muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Bei einem vierjährigen Kind, das eine Kita in Senftenberg besucht, wurde eine Tuberkulose festgestellt. Das Testergebnis lag laut Landkreis am Montag vor.

Im Januar wurde im benachbarten sächsischen Landkreis Bautzen nach einem Tuberkulose-Fall an einer Berufsschule eine weitere Ansteckung festgestellt.

Die Sprecherin des Kreises Oberspreewald-Lausitz sagte am Nachmittag, die Bluttests sollten möglichst in dieser Woche abgeschlossen werden. Das Gesundheitsamt des Landkreises erhalte für die Untersuchungen Unterstützung aus einem Klinikum.