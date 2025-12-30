Mega-Fund vor Silvester: Polizei beschlagnahmt mehr als eine Tonne illegale Böller

Falkensee - Die Polizei hat in Falkensee (Landkreis Havelland) mehr als eine Tonne verbotene und erlaubnispflichtige Pyrotechnik sichergestellt – darunter auch selbstgebaute Kugelbomben.

Im Havelland fand die Brandenburger Polizei große Mengen verbotener Böller. © Polizei Brandenburg

Am Dienstagvormittag durchsuchten Ermittler laut Polizei nach richterlichen Beschlüssen mehrere Wohnhäuser, Nebengebäude und Fahrzeuge im Stadtgebiet.

Im Fokus der Ermittlungen standen zwei Männer aus dem Havelland, beide Anfang 20, die im Verdacht stehen, große Mengen an professioneller und illegaler Pyrotechnik zu lagern.

Unterstützt wurden die Beamten von der Bereitschaftspolizei, Sprengstoffspürhunden und dem Sprengmittelbergungsdienst.

Das Ergebnis: Mehr als eine Tonne Pyrotechnik – darunter Artikel der Klassen F2, F3 und F4 sowie selbstgebaute Sprengsätze – wurden entdeckt und sichergestellt. Einer der Verdächtigen gab gegenüber der Polizei an, ohne Genehmigung Feuerwerkskörper im Wert von über 10.000 Euro gehortet zu haben.