Brandenburg plant Wolfsjagd: Naturschützer schlagen Alarm

Potsdam - Nach dem Bundestagsbeschluss zum erleichterten Abschuss von Wölfen bereitet Brandenburg konkrete Schritte für eine mögliche Jagd vor. Naturschutzverbände kritisieren das Vorhaben scharf.

Während Bauern und Jäger Abschüsse fordern, warnen Naturschützer vor den Folgen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Geplant ist ein Managementplan, der regeln soll, wie die Wolfsbestände künftig reduziert werden können. Die Details sind noch in Abstimmung – der Streit über den richtigen Umgang mit dem Wolf dürfte jedoch weitergehen.

Zunächst muss der Brandenburger Landtag entscheiden, ob der Wolf ins Landesjagdrecht aufgenommen wird. Der Bundestag hatte dies bereits beschlossen, allerdings steht die Zustimmung des Bundesrates noch aus. Erst danach könnte die Regelung in Kraft treten.

Bislang durften nur einzelne sogenannte Problemwölfe mit Sondergenehmigung geschossen werden. Hintergrund für die geplante Änderung ist auch eine Entscheidung der EU:

Die Mitgliedstaaten hatten den Schutzstatus des Wolfs im Sommer 2025 von "streng geschützt" auf "geschützt" gesenkt und damit Anpassungen im Jagdrecht erleichtert.