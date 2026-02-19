Sechsstellige Summe überwiesen: Frau wird Opfer von Betrügern

Storkow - Eine 68-jährige Frau hat in Storkow (Landkreis Oder-Spree) viel Geld durch einen Anlagebetrug verloren.

Die 68-Jährige war im Internet auf den betrügerischen Anbieter gestoßen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Polizei hatte die Frau insgesamt einen sechsstelligen Betrag auf ausländische Konten überwiesen.

Demnach hatte ein Anbieter im Internet mit hohen Renditen gelockt und die Frau zu den Zahlungen aufgefordert.