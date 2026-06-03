Mit 113 km/h durch die 50er-Zone: Polizei stoppt Promille-Raser

Prenzlau - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Prenzlau (Uckermark) hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 25-jährigen Raser erwischt.

Bei dem 25-Jährigen stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Der Mann war laut Polizei mit einem Ford-Transit auf der Stettiner Straße mit 113 km/h statt der dort erlaubten 50 km/h unterwegs.

Als die Beamten den Kleintransporter anhielten, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen.

Ein Test ergab den Angaben nach einen Wert von 1,21 Promille. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass gegen den Fahrer bereits ein Fahrverbot bestand.