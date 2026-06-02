Linksextremismus-Verdacht bei Hausbesetzung: Aktivisten drohen mit weiterem Widerstand

Potsdam - Nach der umstrittenen Räumung eines besetzten Hauses in Potsdam wollen Aktivisten im Stadtparlament lautstark gegen die Stadtführung protestieren.

Mit der Besetzung wollten die Aktivisten auf leer stehenden Wohnraum in der Stadt aufmerksam machen. © Michael Bahlo/dpa

Eine ehemalige Werkstatt in der Tornowstraße 40 war vor rund eineinhalb Wochen von der Polizei geräumt worden. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) argumentierte unter anderem mit Informationen des Verfassungsschutzes.

Das Innenministerium in Potsdam teilte auf Anfrage mit, im Umfeld des besetzten Hauses und der dortigen Aktivitäten seien auch "einschlägig bekannte Akteure aus dem Bereich des Linksextremismus" festgestellt wurden.

"Es wurden auch Bezüge zu Personen und Strukturen außerhalb Brandenburgs erkennbar. Anarchistische Symbolik fand mehrfach Verwendung oder es wurde Bezug genommen auf griechische Anarchisten." Nähere Angaben wurden nicht gemacht - auch mit dem Hinweis auf vertrauliche Gespräche mit der Stadt Potsdam.

Bezüge zum Linksextremismus wies die Gruppe "Tornow 40" zurück. Sie wollen nach eigenen Angaben weiter gegen die Wohnraumkrise in Potsdam angehen.

Sie sei weiter bereit für "Verhandlungen, für Protest und auch für Widerstand".