Mit Freundin geflirtet? Streit auf Stadtfest endet mit Angriff auf Polizisten

Wusterwitz- Beim Strandfest in Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) ist am Samstag eine Eifersuchtsszene völlig aus dem Ruder gelaufen. Später wurde sogar ein Polizist angegriffen.

Die Brandenburger Polizei war am Samstag auf dem Strandfest in Wusterwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Auslöser der Auseinandersetzung war laut Polizei offenbar, dass ein 43-Jähriger einem 30-Jährigen vorwarf, mit seiner Freundin zu flirten und ihn daraufhin angriff. Das Opfer erlitt dabei ein Hämatom am Auge.

Als die Polizei den Vorfall aufnehmen wollte, wurde der 43-Jährige unkooperativ und setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr. Er schlug und trat demnach nach den Einsatzkräften, bis er überwältigt und fixiert werden konnte.

Während des Einsatzes mischte sich noch ein 36-Jähriger ein. Er bedrohte den 30-jährigen Geschädigten verbal und trat dann in Richtung eines Polizeibeamten. Der Tritt verfehlte das Gesicht des Beamten den Angaben nach nur knapp.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht am Arm verletzt, blieb aber dienstfähig. Alle Beteiligten lehnten eine medizinische Behandlung ab und bekamen Platzverweise.