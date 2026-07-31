Teenager trägt verbotenes Nazi-Shirt beim Einkaufen
Prenzlau (Uckermark) - Am Donnerstag ist ein Teenager bei seinem Einkauf im brandenburgischen Prenzlau unangenehm aufgefallen.
Der 17-Jährige war am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Angermünder Straße unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte.
Dabei stellte er demnach ein T-Shirt, das einen Soldaten der Waffen-SS zeigte - mitsamt dem verbotenen Blitzsymbol der nationalsozialistischen Schutzstaffel -, offen zur Schau.
Passanten alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte, denen der Jugendliche sein Shirt übergeben musste. Er erhielt zudem eine Anzeige für das Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Der Heranwachsende sei den Beamten bereits bekannt gewesen und wird jetzt vom Staatsschutz der Polizei genauer unter die Lupe genommen.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa