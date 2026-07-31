Teenager trägt verbotenes Nazi-Shirt beim Einkaufen

Prenzlau (Uckermark) - Am Donnerstag ist ein Teenager bei seinem Einkauf im brandenburgischen Prenzlau unangenehm aufgefallen.

Polizeibeamte haben dem Jugendlichen (17) das T-Shirt umgehend abgenommen. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Der 17-Jährige war am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Angermünder Straße unterwegs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte.

Dabei stellte er demnach ein T-Shirt, das einen Soldaten der Waffen-SS zeigte - mitsamt dem verbotenen Blitzsymbol der nationalsozialistischen Schutzstaffel -, offen zur Schau.

Passanten alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte, denen der Jugendliche sein Shirt übergeben musste. Er erhielt zudem eine Anzeige für das Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.