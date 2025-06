Mit Schockanruf um 220.000 Euro betrogen: Wer kennt diesen Mann?

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Brandenburg nach einem mutmaßlichen Betrüger. © 123RF/angelarohde, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Nach Angaben der Beamten behauptete ein Unbekannter am 26. Februar in der Zeit zwischen 17.30 bis 18.30 Uhr, Polizist zu sein.

Der Mann behauptete weiter, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und dass dabei jemand ums Leben gekommen sei.

Damit ihr Sohn freikäme, müsse die Seniorin eine Kaution zahlen.

An einer Haltestelle in der Scheffelstraße in Babelsberg Nord übergab die Frau schließlich Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von über 220.000 Euro an einen Unbekannten, bevor sie ihren Sohn anrief und der Betrug aufflog.