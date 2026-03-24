Möbel brennen in Neuruppin: War eine Zigarettenkippe der Auslöser?
Neuruppin - Bei einem Wohnungsbrand in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist am Montagabend ein 47-Jähriger verletzt worden.
Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 22.40 Uhr verständigt, weil Rauch aus einer Wohnung an der Franz-Maecker-Straße aufstieg.
Dort hatte ein Teppichboden Feuer gefangen - möglicherweise verursacht durch eine Zigarette.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Die Wohnung bleibt den Angaben nach bewohnbar.
Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann