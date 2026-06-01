Polizei macht Jagd auf Rinderdiebe in Brandenburg: Mehrere Lkw auf A15 kontrolliert
Bademeusel - Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag auf der A15 in Richtung Polen stichprobenartig mehrere Lkw und Transporter kontrolliert.
Die Maßnahmen standen laut Polizei im Zusammenhang mit mehreren zurückliegenden Diebstählen in Brandenburg.
Bei diesen war in den vergangenen Monaten eine größere Zahl an Rindern von bislang unbekannten Tätern entwendet worden.
Auf dem Rastplatz Groß Bademeusel stellten die Einsatzkräfte bei den kontrollierten Lkw Verstöße gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten, zur Beleuchtung und zur Ladungssicherung fest.
Ein Schweinetransporter wurde zudem von Mitarbeiterinnen des Veterinäramts genau geprüft und durfte anschließend weiterfahren. Weitere Kontrollen sind nach Angaben der Polizei geplant.
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