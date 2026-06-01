Polizei macht Jagd auf Rinderdiebe in Brandenburg: Mehrere Lkw auf A15 kontrolliert

Bademeusel - Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag auf der A15 in Richtung Polen stichprobenartig mehrere Lkw und Transporter kontrolliert.

Die Kontrolleure stellten diverse Verstöße fest. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Die Maßnahmen standen laut Polizei im Zusammenhang mit mehreren zurückliegenden Diebstählen in Brandenburg.

Bei diesen war in den vergangenen Monaten eine größere Zahl an Rindern von bislang unbekannten Tätern entwendet worden.

Auf dem Rastplatz Groß Bademeusel stellten die Einsatzkräfte bei den kontrollierten Lkw Verstöße gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten, zur Beleuchtung und zur Ladungssicherung fest.