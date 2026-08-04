Monitor für NS-Ausstellung in Cottbus beschädigt: Verdächtiger stark betrunken

Cottbus - Ein Projekt zur Erinnerung an Opfer der NS-Zeit ist in Cottbus beschädigt worden. Der Tatverdächtige soll stark betrunken gewesen sein.

Der Bildschirm am Cottbuser Hauptbahnhof ist Teil einer historischen Ausstellung zur NS-Zeit. (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Ein Bildschirm am Hauptbahnhof in Cottbus, der Teil einer Ausstellung zur NS-Geschichte ist, sei zerstört worden und funktioniere nicht mehr, sagte am Dienstag die Geschäftsführerin des Menschenrechtszentrums Cottbus, Heide Schinowsky. Sie habe Anzeige erstattet.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, eine Streife habe einen stark betrunkenen Mann am Abend des 30. Juli aufgegriffen. Der Promillewert betrug laut Polizei 4,2.

Es werde wegen Sachbeschädigung gegen den Mann ermittelt. Er soll mit der Faust gegen die digitale Anzeige geschlagen haben. Zum Motiv konnte die Bundespolizei bislang keine Angaben machen.

Das Menschenrechtszentrum ist ein Träger der im Juni eröffneten Ausstellung "Cottbus: Ein Bahnhof der Erinnerung. Deportationen und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus". Sie thematisiert Deportationen jüdischer Menschen in Zügen vom Bahnhof Cottbus aus und will an ihre Schicksale erinnern.