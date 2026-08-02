Schwan will den Weg nicht freimachen und legt Verkehr in Oranienburg lahm
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Oranienburg - Ein Schwan hat am Samstagmittag in Oranienburg (Oberhavel) den Verkehr lahmgelegt.
Wie die Polizei mitteilte, blockierte das Tier die Chausseestraße so lange, bis die Polizei schließlich eingriff und den Schwan zurück ins Wasser brachte.
Den Angaben nach beanspruchte der Vogel die Straße einfach für sich und sah es nicht ein, Platz für die anderen Verkehrsteilnehmer zu machen. Autofahrern blieb keine Wahl, als zu warten.
Erst die herbeigerufenen Beamten konnten die tierische Straßensperre beenden. Sie begleiteten den Schwan sicher zurück ins Wasser.
Verletzt wurden bei der kurzzeitigen Unterbrechung des Verkehrs glücklicherweise weder der gefiederte Unruhestifter noch andere Verkehrsteilnehmer.
Titelfoto: Thomas Warnack/dpa