Riesiges Holzschiff in Brandenburg abgefackelt

Trechwitz (Potsdam-Mittelmark) - Aufwendig gestaltete Osterfeuer sind die Spezialität der Menschen in Trechwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

In tagelanger Arbeit ist die "Titanic" aus Holz nachgebaut worden. © Michael Bahlo/dpa

Dort ging am Samstagabend ein Holzgebilde in Form eines großen Schiffes in Flammen auf.

Etwa 20 Ehrenamtliche vom Freizeit- und Jugendverein des kleinen Ortes in Brandenburg hatten die Konstruktion in tagelanger Arbeit aufgebaut, wie der Verein mitteilte.

In den Vorjahren hatten die Ehrenamtlichen für ihre Osterfeuer unter anderem die Sphinx, eine riesige Brücke, den Flughafen BER und eine Ritterburg nachgebaut.

Diesmal brannte ein großes Schiff mit vier Schornsteinen, das dem legendären Luxusliner "Titanic" nachempfunden war, der in der Nacht zum 15. April 1912 im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidierte und sank.