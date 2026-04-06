Polizei zieht wirren Geisterfahrer auf der A11 aus dem Verkehr, dann wird's wild
Von Lukas Dobro
Finowfurt - Die Polizei hat auf der A11 einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Geisterfahrer gestoppt.
Ein Zeuge meldete den 61 Jahre alten Fahrer in der Nacht zwischen den Anschlussstellen Finowfurt und Lanke, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielten Beamte den Wagen kurz darauf dort an. Das Auto hatte einen frischen Unfallschaden. Der Fahrer war unverletzt, redete jedoch wirr und zusammenhangslos.
Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Wenig später meldeten Mitarbeiter der Rettungsstelle, dass der Mann verschwunden sei.
Die Polizei fand ihn auf dem Gelände der Klinik. Er hatte mehrere Autos auf einem Mitarbeiterparkplatz beschädigt und wehrte sich gegen seine Festnahme.
Mit einem Schnelltest konnte der Konsum von Drogen nachgewiesen werden.
Der Mann verblieb laut Polizei in dem Krankenhaus. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa