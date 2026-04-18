Potsdam wird zu "Klein-Amsterdam": Tulpenfest eröffnet am Wochenende

Potsdam - Das Holländische Viertel in Potsdam verwandelt sich am Wochenende wieder in ein buntes Fest mit Tulpen, Käse und holländischem Flair. Beim 24. Potsdamer Tulpenfest werden am 18. und 19. April Tausende Besucher erwartet.

Blumenmädchen mit traditionellen Hauben sind auf dem Potsdamer Tulpenfest im Holländischen Viertel unterwegs. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Im stilvollen Ambiente der größten holländischen Wohnanlage außerhalb der Niederlande präsentieren sich Händler, Handwerker, Musiker und Tänzer. Damit gilt das Fest als einzigartig in Deutschland.

Eröffnet wird das Tulpenfest am Samstag um 13 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstalter rechnen erneut mit großem Andrang: Im vergangenen Jahr kamen rund 23.000 Menschen an den beiden Festtagen. Auch diesmal wird das Viertel wieder zur Bühne für Musik, Holzschuhtänze und traditionelle Handwerkskunst.

Das Tulpenfest hat eine besondere Verbindung zur niederländischen Kultur: Während in den Niederlanden am 18. Januar der Internationale Tulpentag gefeiert wird, läuten die Potsdamer Organisatoren im Frühjahr symbolisch die Tulpensaison ein.