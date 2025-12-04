Mann und Frau tot in Kleingartenanlage in Brandenburg gefunden

In einer Kleingartenanlage in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) sind am Mittwochabend zwei tote Personen aufgefunden worden.

Von Anne Lathan

Nach dem schrecklichen Fund in einer Brandenburger Kleingartenanlage ermittelt die Polizei. (Symbolbild)
Nach dem schrecklichen Fund in einer Brandenburger Kleingartenanlage ermittelt die Polizei. (Symbolbild)  © David Young/dpa

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass möglicherweise eine Kohlenmonoxidvergiftung zu dem Tod des Mannes und der Frau geführt hat.

Einsatzkräfte fanden in der Gartenlaube einen Holzkohleofen, der noch in Betrieb gewesen sei.

Zu den weiteren Hintergründen oder zu den Identitäten der Toten liegen laut Polizei noch keine weiteren Angaben vor.

Der Notruf war kurz nach 20 Uhr eingegangen. Die Ermittlungen der Brandenburger Polizei zu den Hintergründen des Falls laufen.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin entsteht. Es wirkt in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift und kann tödlich sein.

