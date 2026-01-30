Todesfälle in Bernau und Oderberg: Männer auf Straße entdeckt

Bernau/Oder - Zwei Männer sind im Kreis Barnim unter noch ungeklärten Umständen gestorben - beide wurden auf der Straße entdeckt.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

In beiden Fällen werde nicht von einem Einwirken Dritter ausgegangen, teilte die Polizei mit.

Ein Wohnungsloser wurde in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) am Bahnhof entdeckt. Ein Zeuge fand den 60-Jährigen laut Polizei am Donnerstag am Eingang zum Fahrradparkhaus in einer "hilflosen Lage".

Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wie es hieß. Dennoch sei der Mann gestorben.

In Oderberg wurde ebenfalls am Donnerstag ein 67-Jähriger tot in der Hermann-Seidel-Straße gefunden, wie die Polizei mitteilte.