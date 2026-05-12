Tödlicher Arbeitsunfall bei Jämlitz: 68-Jähriger stirbt noch vor Ort
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Jämlitz - Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück zwischen Jämlitz und Klein Düben im Landkreis Spree-Neiße ist ein 68-Jähriger tödlich verunglückt.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Arbeitsunfall am Montag kurz vor 16 Uhr im Bereich des Ausbaus.
Rettungskräfte und Polizei rückten nach dem Notruf zum Unfallort aus.
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm, wie in solchen Fällen üblich, das zuständige Amt für Arbeitsschutz.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa