Aufruhr in Potsdam: Verdächtiger Gegenstand in Wohnhaus entdeckt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Freitag die Anwohner im sonst so beschaulichen Potsdam-West in Atem gehalten.

Von Thorsten Meiritz, Marlen Rothenburg

Potsdam - Ein verdächtiger Gegenstand hat am Freitag die Anwohner im sonst so beschaulichen Potsdam-West in Atem gehalten.

Feuerwehr, Polizei und auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind vor Ort.
Feuerwehr, Polizei und auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind vor Ort.  © Michael Ukas/dpa

Ein Zeuge habe das Objekt am Vormittag gegen 8.29 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Geschwister-Scholl-Straße entdeckt und gemeldet, wie Polizeisprecher Mario Thierbach einer TAG24-Reporterin vor Ort mitteilte.

Inzwischen hat die Polizei offiziell Entwarnung gegeben, da sich der Gegenstand nach eingehender Prüfung als ungefährlich erwiesen hat. Gegen 16.45 Uhr wurden die Maßnahmen beendet.

Zunächst ging man davon aus, dass es sich bei dem Fund um scharfe Munition handeln könnte. Um untersuchen und ermitteln zu können, ob tatsächlich eine Gefahr davon ausgeht, war eine Evakuierung der Anwohner notwendig.

Nachbarn wählen Notruf wegen "Einbrechern": Vor Ort stößt Polizei auf einen Roboter
Brandenburg Nachbarn wählen Notruf wegen "Einbrechern": Vor Ort stößt Polizei auf einen Roboter

Zu diesem Zweck wurde in der Brandenburger Vorstadt ein Sperrkreis mit einem Radius von rund 300 Metern eingerichtet, der auch die Regionalbahnlinie zwischen Magdeburg und Berlin betraf. Zudem verkehrten in dem Sperrgebiet keine Straßenbahnen und Busse.

In dem betroffenen Gebiet ist ein Sperrkreis eingerichtet worden.
In dem betroffenen Gebiet ist ein Sperrkreis eingerichtet worden.  © Polizeidirektion West

Betroffener Stadtteil gilt als bürgerlich und familienfreundlich

Der Katastrophenschutz hat eine mobile Zentrale zur Koordinierung in der betroffenen Zone eingerichtet.
Der Katastrophenschutz hat eine mobile Zentrale zur Koordinierung in der betroffenen Zone eingerichtet.  © Marlen Rothenburg/TAG24

Anwohner wurden dazu aufgefordert, das betroffene Gebiet umgehend zu verlassen. Das Betreten der Zone war strikt untersagt.

Notunterkünfte für die Evakuierten wurden nach Angaben des Polizeisprechers nicht eingerichtet. Über die Anzahl der Betroffenen lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Neben der Polizei waren Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnungsamt vor Ort. Auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst stand vorsorglich zum Einsatz bereit.

Feuerwehreinsatz an der A9: Lastwagen geht in Flammen auf
Brandenburg Feuerwehreinsatz an der A9: Lastwagen geht in Flammen auf

Der bürgerliche Stadtteil im Westen der Landeshauptstadt Brandenburgs gilt mit seinen vielen Altbauten aus der Gründerzeit allgemein als familienfreundlich und grenzt an den Park des berühmten Schlosses Sanssouci.

Titelfoto: Michael Ukas/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Mehr zum Thema Brandenburg: