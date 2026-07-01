Traum für alle Pferdemädchen: Bibi & Tina bekommen eigenen Freizeitpark

Elstal - Hobbyhorsing, Hexerei und der Ziegenbock namens Hoheit: Der neue "Bibi & Tina Park" verspricht mehr als nur Reitspaß. Was Familien ab Sommer 2027 erwartet.

Der Park soll neben dem Karls Erlebnis-Dorf entstehen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Elstal im Havelland bekommt eine neue Attraktion für Familien: einen "Bibi & Tina Freizeitpark". Die zwei Pferdefreundinnen sind bei vielen kleinen Mädchen ein großer Hit - und längst nicht mehr nur Hörspielkassetten, sondern auch Musik und Film.

Sogar Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) wird zum Richtfest erwartet. Gehören soll der Park zu Karls Erlebnis-Dorf und soll direkt daneben entstehen.

"Ein Ort, an dem sich alles um Freundschaft, Pferde und natürlich um eine Prise Hexerei dreht." So bewirbt Karls das neue Konzept. Geplant seien elf Attraktionen - indoor wie outdoor. Und eine noch nicht näher beschriebene Weltneuheit: "der erste Dual-Launch-Family Coaster im Möbius-Design".

Außerdem soll es Themen-Spielplätze und ein Hüpfland geben. Da bei Bibi & Tina Tiere eine große Rolle spielen, sollen sie auch im Park vorkommen: Besucherinnen und Besucher können den Angaben zufolge echte Pferde, Ponys, Hühner und sogar Ziegenbock Hoheit treffen. Auch Hobbyhorsing soll vorkommen.