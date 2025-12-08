Unbekannte klauen rund 130 Weihnachtsbäume in Cottbus

Cottbus - Dreister Coup kurz vor den Feiertagen: In Cottbus haben Unbekannte laut Polizei am Wochenende rund 130 Weihnachtsbäume gestohlen.

Weihnachtsbäume: Jeder will einen haben, doch nicht alle wollen auch dafür bezahlen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Demnach entdeckten Mitarbeiter eines Verkaufsstandes an der Sielower Chaussee den Diebstahl am Montagmorgen und verständigten daraufhin die Polizei.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei über 4000 Euro.

Wie die Diebe vorgegangen sind und wie sie die große Menge an Bäumen abtransportieren konnten, ist bislang unklar.