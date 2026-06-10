Alkoholfahrt endet in Gebüsch vor Privatgrundstück

Neu Plötzin - In Neu Plötzlin ( Potsdam-Mittelmark ) ist am Dienstagabend ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen. Die Unfallursache war schnell klar.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden war hoch. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 23.16 Uhr auf der Neuen Dorfstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, durch ein Gebüsch fuhr und dann gegen einen Zaun prallte.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille.

Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.