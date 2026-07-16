Transporter kracht auf A2 in Schilderwagen und Reisebus mit 35 Personen

Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) - Am Donnerstagmorgen hat der Fahrer eines Kleintransporters auf der A2 in Brandenburg einen folgenschweren Crash verursacht.

Nach der Kollision mit dem Reisebus ist der Kleintransporter auf der Seite liegen geblieben. © Julian Stähle

Nach Angaben der Polizei ist bei dem Verkehrsunfall ein 63-Jähriger schwer verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 39 und 58 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen krachte der 39-Jährige gegen 8.25 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Lehnin mit seinem Transporter in ein Baustellenfahrzeug, das auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Durch die Kollision mit dem Schilderwagen geriet der Kleinlaster ins Schleudern und stieß auf der mittleren Fahrspur mit einem Reisebus zusammen, bevor er auf die Seite kippte und dort liegen blieb.

Der 63 Jahre alte Busfahrer konnte sein Gefährt nach einer Vollbremsung schließlich auf der linken Spur zum Stehen bringen. Wahrend seine 34 Fahrgäste mit dem Schrecken davonkamen, wurde er selbst schwer verletzt.

Die Insassen des Reisebusses wurden anschließend mit einem Bus der Feuerwehr in die nächste Ortschaft gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten und für die Unfallaufnahme musste die A2 in Fahrtrichtung Hannover für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.