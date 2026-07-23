Kontrolle beim Bremsen verloren: Biker rast auf Landstraße in den Tod

Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) - Ein Mann ist am Mittwoch bei einem Motorradunfall in Brandenburg gestorben.

Laut Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer zuvor zu schnell unterwegs gewesen sein. (Symbolfoto) © Christian Guttmann/brandenburg-news24/dpa

Der 42-Jährige hatte laut Polizeiangaben bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in Flecken Zechlin, einem Ortsteil von Rheinsberg, auf einem Feldweg gestürzt.

Trotz Reanimationsversuchen konnte vor Ort nur noch der Tod festgestellt werden.

Laut Zeugenaussagen war der Biker am Nachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr teilweise mitten auf der Straße.

Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte das Motorrad und hielt am Fahrbahnrand, hieß es von der Polizei weiter.