Kontrolle beim Bremsen verloren: Biker rast auf Landstraße in den Tod
Von Hannes Rücker
Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) - Ein Mann ist am Mittwoch bei einem Motorradunfall in Brandenburg gestorben.
Der 42-Jährige hatte laut Polizeiangaben bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in Flecken Zechlin, einem Ortsteil von Rheinsberg, auf einem Feldweg gestürzt.
Trotz Reanimationsversuchen konnte vor Ort nur noch der Tod festgestellt werden.
Laut Zeugenaussagen war der Biker am Nachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr teilweise mitten auf der Straße.
Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte das Motorrad und hielt am Fahrbahnrand, hieß es von der Polizei weiter.
Der 42-Jährige erkannte den haltenden Wagen den Angaben zufolge zu spät und verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Motorrad. Weitere Verletzte gab es nicht.
Titelfoto: Christian Guttmann/brandenburg-news24/dpa