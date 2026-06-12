Auffahrunfall mit tödlichen Folgen: 53-Jähriger stirbt im Krankenhaus
3 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Gransee - Ein harmlos wirkender Auffahrunfall in Gransee (Landkreis Oberhavel) endete tragisch: Ein Autofahrer starb einen Tag später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
Der 53-Jährige war laut Polizei am Mittwoch mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren.
Dabei sollen bereits gesundheitliche Probleme des Unfallverursachers eine Rolle gespielt haben.
Am Donnerstag starb der Mann dann im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
Der 51-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde nur leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa