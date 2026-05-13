Bei Überholmanöver gegen Baum gekracht: Mann stirbt bei Unfall in Brandenburg
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Von Sven Bleilefens
Müllrose (Oder-Spree) - Ein 51-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall bei Müllrose in Brandenburg ums Leben gekommen.
Ein 38 Jahre alter Fahrer wurde zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Beide waren am Abend auf der L373 unterwegs gewesen.
Der 51-Jährige wollte demnach mehrere Autos überholen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Sein Auto prallte gegen einen Baum und schleuderte danach zurück auf die Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 38-Jährigen kam.
Titelfoto: Dominik Totaro/dpa