Bei Überholmanöver gegen Baum gekracht: Mann stirbt bei Unfall in Brandenburg

Müllrose (Oder-Spree) - Ein 51-Jähriger ist am Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall bei Müllrose in Brandenburg ums Leben gekommen.

Der 51 Jahre alte Autofahrer ist noch am Unfallort gestorben. (Symbolfoto) © Dominik Totaro/dpa

Ein 38 Jahre alter Fahrer wurde zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Beide waren am Abend auf der L373 unterwegs gewesen.

Der 51-Jährige wollte demnach mehrere Autos überholen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.