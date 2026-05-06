Tödlicher Unfall nahe Cottbus: Seat-Fahrer kracht gegen Baum

Wiesengrund (Spree-Neiße) - Im Süden von Brandenburg ist am Mittwochmorgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack befreien. © Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz

Der Seat-Fahrer ist noch am Unfallort nahe Cottbus an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Zum Alter des Verunglückten machte die Behörde keine Angaben.

Der Fahrer wurde bei dem Crash in der Gemeinde Wiesengrund in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Seat gegen 7.40 Uhr zwischen Gosda und Mulknitz nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten und für die Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen gesperrt werden.