Rentner baut Unfall in Waschanlage und fährt auf Flucht Mitarbeiter an

Von Christoph Carsten

Teltow - Ein 79-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in einer Autowaschanlage in Teltow (Potsdam-Mittelmark) einen Unfall gebaut. Doch für den Schaden aufzukommen, sah der Rentner nicht ein.

Ein uneinsichtiger Unfallverursacher (79) hat in Teltow (Potsdam-Mittelmark) am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Der Mann war laut Polizei gegen die Waschanlage gefahren und hatte so einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. In der Folge weigerte sich der 79-Jährige jedoch, seine Daten in ein Formular zur Schadensregulierung einzutragen. Stattdessen setzte er sich in sein Auto und fuhr einfach los. Dabei streifte er einen 26-jährigen Mitarbeiter mehrfach mit seinem Auto, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Als sich ein Kollege des angefahrenen Mitarbeiters in den Weg stellte, drückte der Rentner aufs Gas. Nur ein Sprung zur Seite bewahrte den Angestellten vor schwerwiegenden Verletzungen. Der 79-Jährige fuhr davon. Brandenburg Unfall Crash bei Einsatzfahrt: Feuerwehrauto kippt um - Sechs Retter verletzt Brandenburg Mann vergisst Campingstuhl in Zug: Dann wartet die Polizei auf ihn Die Polizei nahm gleich eine ganze Reihe von Anzeigen auf: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung. Außerdem informierte sie die Führerscheinstelle.

