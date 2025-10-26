Heftiger Unfall bei Gablenz: Seat prallt gegen Baum – zwei Verletzte
Gablenz - Auf der Verbindungsstraße L 48 zwischen Gablenz und Bohsdorf verlor ein Seat-Fahrer am Samstagvormittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.
Laut TAG-Informationen krachte der Seat dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum.
Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen - ein Mann und eine Frau - offenbar leicht verletzt und konnten sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.
Die Feuerwehr befreite die beiden Personen aus dem Unfallwagen. Anschließend versorgte der Rettungsdienst sie und brachte sie in ein Krankenhaus nach Cottbus.
Die Einsatzkräfte sicherten derweil die Unfallstelle, während die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufnahm.
Nach bisherigen Informationen wird der entstandene Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz