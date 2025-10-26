Heftiger Unfall bei Gablenz: Seat prallt gegen Baum – zwei Verletzte

Gablenz - Auf der Verbindungsstraße L 48 zwischen Gablenz und Bohsdorf verlor ein Seat-Fahrer am Samstagvormittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen leicht verletzt. © Luca Seidel / Blaulichtreport Lausitz

Laut TAG-Informationen krachte der Seat dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum.

Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen - ein Mann und eine Frau - offenbar leicht verletzt und konnten sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr befreite die beiden Personen aus dem Unfallwagen. Anschließend versorgte der Rettungsdienst sie und brachte sie in ein Krankenhaus nach Cottbus.