Führerloser Lastwagen erfasst 48-Jährigen (†) und quetscht ihn ein

Glienicke/Nordbahn - Horror-Unfall in vor den Toren der Hauptstadt. Am Freitagmorgen ist ein 48-Jähriger bei einem äußerst unglücklichen Unfall in Brandenburg ums Leben gekommen.

Der 48-Jährige wurde von dem Lkw eingeklemmt. © 123RF/majestix77

Wie die Polizei berichtet, soll ein führerloser Lastwagen in Glienicke/Nordbahn von alleine auf die Goethestraße gerollt sein.

Ein 48-Jähriger stand gegen 7.45 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite an seinem Auto. Dann passierte es: Der tonnenschwere Lkw erfasste den Mann. Er wurde zwischen Lastwagen, seinem VW und einem Zaun eingeklemmt.

Da niemand im Führerhaus saß, konnte auch keiner die Todesfalle aufhalten. Rettungskräfte versuchten zwar noch den 48-Jährigen wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Er starb!