Heftiger Unfall in Niederlausitz: Toyota-Fahrerin kracht gegen Baum

Spremberg-Graustein (Brandenburg) - In der Niederlausitz hat am Dienstagnachmittag eine Toyota-Fahrerin (24) die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren - sie krachte gegen einen Baum.

Die 24-Jährige war in ihrem Toyota eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Wie die Polizei Cottbus auf TAG24-Anfrage mitteilt, kam die 24-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Graustein und Schleife mit ihrem Toyota aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum am Straßenrand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die 24-Jährige aus dem Wrack.

Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.