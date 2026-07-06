Horror-Unfall auf B102 bei Luckau: Drei Menschen tot
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Von Hannan el Mikdam-Lasslop
Luckau - Bei einem Unfall auf der B102 bei Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) sind drei Menschen gestorben.
Die Opfer waren 24, 70 und 71 Jahre alt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine weitere 21 Jahre alte Person wurde demnach nach dem Unfall am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Die beiden Autos, in denen sich die vier Menschen befanden, seien aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen, hieß es.
Weitere Angaben zum Unfallhergang wurden zunächst nicht gemacht.
Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr in der Nähe des Ortsteils Zöllmersdorf. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.
Titelfoto: 7aktuell.de | Theo N.,