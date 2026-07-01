Junge (†6) stürzt aus 11. Stock und stirbt!

Frankfurt/Oder - Ein sechs Jahre alter Junge ist mutmaßlich aus dem 11. Stock eines Wohngebäudes in Frankfurt/Oder gestürzt und gestorben.

In Frankfurt/Oder ereignete sich am Dienstag ein schrecklicher Unfall. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Einsatzkräfte seien am Dienstagabend zu dem Kind geeilt, das mit schweren Verletzungen vor dem Gebäude gelegen habe, teilte die Polizei mit.

Die Rettungsversuche scheiterten demnach, der Junge sei noch vor Ort gestorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich das Kind in der Wohnung im 11. Stock des Gebäudes bei seiner Mutter aufgehalten.