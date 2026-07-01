Junge (†6) stürzt aus 11. Stock und stirbt!
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Von Matthias Arnold
Frankfurt/Oder - Ein sechs Jahre alter Junge ist mutmaßlich aus dem 11. Stock eines Wohngebäudes in Frankfurt/Oder gestürzt und gestorben.
Einsatzkräfte seien am Dienstagabend zu dem Kind geeilt, das mit schweren Verletzungen vor dem Gebäude gelegen habe, teilte die Polizei mit.
Die Rettungsversuche scheiterten demnach, der Junge sei noch vor Ort gestorben.
Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich das Kind in der Wohnung im 11. Stock des Gebäudes bei seiner Mutter aufgehalten.
Dort sei der Junge mutmaßlich über den Balkon hinweg in die Tiefe gestürzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa